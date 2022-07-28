Главный инфекционист США Фаучи может стать фигурантом расследования в связи с деятельностью​ во время пандемии​

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28 июля 2022, 08:43 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Республиканцы из американского Конгресса намерены начать расследование в отношении советника президента по борьбе с ковидной пандемией. Речь идёт о главном инфекционисте Энтони Фаучи. В Республиканской партии давно недовольны действиями Фаучи. В партии намерены получить право направлять повестки в суд представителям администрации США, а также получать различные документы, касающиеся пандемии. Более того, в случае победы республиканцев сенатор от Кентукки Рэнд Пол может оказаться первым кандидатом на то, чтобы стать председателем сенатского Комитета по здравоохранению, образованию, пенсиям и труду.

Рэнд Пол давно считается оппонентом Фаучи. В частности он с несколькими однопартийцами требовал сосредоточить внимание Конгресса на происхождении коронавируса, и на том, имело ли высшее руководство Штатов и Фаучи отношение к финансированию небезопасных исследований. Ситуация с коронавирусом не раз всплывала на заседаниях Республиканской партии. Люди требовали ответов, которых не было. В отношении главного инфекциониста постоянно звучали разного рода обвинения. В Конгрессе были возмущены жестокими экспериментами Энтони Фаучи над животными и введением общественности в заблуждение. Инфекционист обычно отрицал такие обвинения в свой адрес. Он считал такие нападки политически мотивированными. К тому же врач обещает остаться на своём месте ещё на два года.

Ещё стоит вспомнить, что именно Рэнд Пол в прошлом году потребовал на официальном уровне увольнения Энтони Фаучи. Но Белый дом парировал, заявив, что никаких претензий к главврачу страны не имеет. А ещё, главного инфекциониста умудрялись обвинять в работах над секретными вирусами и даже в инициации пандемии. Иными словами, репутация у престарелого Фаучи всегда оставляла желать лучшего, и врагов у него было достаточно. Но если республиканцы всё же добьются своего, этот человек может столкнуться с серьёзными проблемами.