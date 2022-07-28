Силовики вскрыли группу украинских агентов, корректировавших ракетно-артиллерийский огонь по войскам России в Херсоне и области

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28 июля 2022, 07:09 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Силовики вскрыли группу украинских агентов, корректировавших ракетно-артиллерийский огонь по войскам России на территории города Херсона и области. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Российские силовики вскрыли группу украинских агентов, которые корректировали ракетно-артиллерийский огонь по ВС РФ в Херсоне и области, сообщил РИА Новости сотрудник одной из российских силовых структур», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам одного из агентов, который был задержан при попытке съемки военного объекта, руководство группой осуществляла женщина.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, посол Москвы в Лондоне Андрей Келин озвучил мнение о том, что Украину неприкрыто превращают в передовую базу Североатлантического альянса.