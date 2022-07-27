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27 июля 2022, 22:20 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Совсем скоро будет уже год, с тех пор как террористическая организация «Талибан» (запрещена в РФ) овладела Афганистаном.

С того самого времени начался самый мрачный и тяжёлый период в истории этой страны. Отдельные люди считают, что всё намного страшнее, чем даже в 90-е, когда экстремисты контролировали государство. Нынешние руководители почти ничем не отличаются от своих предшественников. Фронт Национального сопротивления Афганистана продолжает бороться с врагом. Талибов они именуют захватчиками и ведут против них партизанскую войну. Главная мечта ФНС – это полное освобождение Афганистана от террористической группировки.

Недавно своё первое интервью дал российским СМИ религиозный лидер антиталибского сопротивления маулави Хоссам. Господин Хоссам является одним из доверенных советников героя восстания Ахмада Масуда, который фактически представляет собой главу последователей законной власти. «Люди в Афганистане страдают от безработицы, бедности лицемерия захватчиков», - отметил маулави, «Отсутствия физической и психологической безопасности. Страна живёт в отсутствии законности. А талибы уничтожают тысячи людей в ходе серийных убийств». Хоссам упомянул об этнических чистках, массовых убийствах и пытках гражданских лиц. По его словам, талибы являются самыми настоящими захватчиками и чужеземцами. Большая часть афганцев новую власть не признаёт.

Многие жители Афганистана всерьёз уповают на Масуда и его сопротивление. Они надеются, что когда-нибудь власть тиранов закончится, и придёт достойное правительство, которое не станет насаждать средневековые порядки и погружать страну в хаос. Особенно на это рассчитывают представители этнических меньшинств, таких как таджики, панджшерцы или хазарейцы. Фактически «Талибан» представляет собой японских захватчиков во времена Нанкинской резни. И в данный момент афганцы - это те самые несчастные жители Китая. Аналитики, поддерживающие ФНС, считают, что если ситуация в ближайшее время не изменится в пользу сопротивленцев, Афганистан надолго забудет про слова «мир» и «спокойствие».