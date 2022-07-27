Глава Госдепа Блинкен хочет по телефону обсудить с Лавровым обмен арестованных в РФ американцев

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27 июля 2022, 22:24

Из открытых источников

Глава Госдепартамента Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил о желании позвонить министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову, чтобы поговорить по поводу возможности обмена американцев, попавших под арест в РФ.

В частности, глава дипломатического ведомства США уже сообщил, что Вашингтон предлагает обменять россиянина Виктора Бута на Пола Уилана и баскетболистку Грайнер.

Напомним, Уилан был арестован в 2018 году по обвинению в шпионаже. Баскетболистка Бриттни Грайнер арестована в аэропорту за контрабанду гашишного масла.

Отдельно отмечено, что американский гарант Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Информацию сообщил телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники.

Журналисты заверили, что по их сведениям, предложение России было направлено в июне. Источники не стали уточнять его детали, отметив, что ожидают ответа.