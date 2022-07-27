Поставками авиаоборудования в Россию и ремонтом российских самолетов займется Иран

Представитель управления гражданской авиации Ирана (Civil Aviation Organization, CAO) Миракбар Разави сообщил о подписании соглашения о поставках в Россию деталей и авиаоборудования, а также о предоставлении ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержки российским судам.
На встрече был подписан меморандум, в рамках которого частоту пассажирских полетов между двумя странами планируется увеличить до 35 в неделю.
Напомним, что ранее помощник президента США Джейк Салливан сообщал, что Иран готовится продать России сотни боевых дронов в «ускоренные сроки». В Тегеране эту информацию отрицали.
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