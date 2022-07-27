В Китае к 2025 году начнётся убыль населения

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27 июля 2022, 12:43 Источник: rbc.ru

Фото: pixabay.com

По последним данным, численность населения Китая составляет более 1,4 млрд человек. Однако не так давно наметилась тенденция к её снижению. Китайские демографы считают, что в ближайшие годы численность населения начнет сокращаться.



Стало известно, что в нескольких провинциях Китая родилось минимальное число младенцев за последние десятилетия. Так, число рождений в провинции Хунань в Центральном Китае упало ниже 500 тыс. впервые почти за 60 лет. В провинции Хэнань в Центральном Китае впервые с 1978 года родилось менее 800 тыс. человек. Число рождений в провинции Цзянси на востоке Китая упало ниже 400 тыс. впервые с 1950-х годов.



К 2025 году начнется естественная убыль населения, считает глава отдела народонаселения и семейных дел Национальной комиссии здравоохранения Ян Вэньчжуан.



Отметим, что из-за демографического взрыва несколько десятилетий назад власти Китая стали заниматься политикой в сфере планирования семьи. Сначала распространялись средства контрацепции и пропагандировались поздние браки, но позже власти перешли к мерам прямого ограничения рождаемости.



С 1979 года в Китае начала действовать программа «Одна семья — один ребенок». За нарушение родителям вменялись крупные штрафы. В некоторых случаях семьям всё же разрешалось иметь более одного ребёнка, но это было исключением.



В 1990-е годы прирост населения страны начал замедляться. В 2013 году семьям, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье, разрешили заводить второго ребенка. Двумя годами позже политику «Одна семья — один ребенок» решили отменить. Но рождаемость в Китае продолжала снижаться, и в мае 2021 года власти официально разрешили заводить супружеским парам трех детей.



Страна столкнулась с проблемой старения населения. Ожидается, что к 2050 году трудоспособное население сократится более чем на 23% и составит около 700 млн. В 2015 году его доля в Китае составляла 911 млн человек.



