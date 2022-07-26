Трампа обвиняют в бездействии во время прошлогоднего штурма Капитолия

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26 июля 2022, 23:23 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: Samuel Corum / Getty Images

Спецкомитет Палаты представителей США, расследующий прошлогодний штурм Капитолия, провёл своё последнее заседание перед летними парламентскими каникулами. Оно длилось не менее трёх часов. Теперь эти слушания возобновятся только тогда, когда Конгресс вернётся с каникул в сентябре. А поскольку в тот момент все внимание конгрессменов будет сосредоточено на промежуточных парламентских выборах, то это значит, что все предварительные итоги расследования фактически уже подведены.



Для дачи показания в Конгресс были приглашены экс-заместитель советника по национальной безопасности Мэттью Поттингер и бывшая заместительница пресс-секретаря Дональда Трампа Сара Мэттьюз. Из их показаний следовало, что бывший президент США не предпринял никаких действий, чтобы удержать разъярённую толпу от нападения на Капитолий. При этом, его настойчиво просили ближайшие люди из окружения: помощники, советники и даже члены семьи, включая его дочь Иванку.



Подтверждали это и попавшие в распоряжение комитета съёмки скрытой камерой, которые были сделаны в тот момент, когда Трамп готовился обратиться к нации. Съёмки доказывают, что экс-президент категорически отказывался произносить заготовленную для него речь с телесуфлера. Он должен был попросить протестующих разойтись по домам, но этого не сделал. Он даже импровизировал, называл митингующих «особенными людьми», говорил, что любит их и настаивал на подтасовке выборов.



На последних слушаниях представили видеопоказания полицейского в отставке Марка Робинсона, находившегося в тот момент в составе президентского кортежа. Он сказал, что слышал от других, будто бы президент рвался поехать в Капитолий, и очень расстроился тем, что ему это совсем не удалось. А ещё вскрылись подробности конфликта Дональда Трампа с Майком Пенсом. Напомним, что Пенс должен был утвердить итоги выборов, что конечно же и сделал.



Разумеется, бездействие бывшего американского лидера вряд ли выльется в серьёзное уголовное дело, но точно испортит его репутацию. Уже почти вся общественность в США знает, что Трамп вполне мог остановить мятеж, однако не предпринял никаких решительных действий.