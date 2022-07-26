Илон Маск отреагировал на новость о выходе России из программы МКС, пожелав счастливого пути

Владелец компании SpaceX Илон Маск отреагировал на новость о выходе России из программы Международной космической станции.
Ранее во вторник глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о решении выйти из программы после 2024 года, отметив, что Россия к этому времени начнет формировать свою орбитальную станцию.
После этого портал Space.com разместил в своем твиттере ссылку на статью, в которой говорится о планах «Роскосмоса». Публикацию прокомментировал Илон Маск.
«Bon voyage!» - написал он, что в переводе с французского означает «Счастливого пути!».