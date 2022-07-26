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Илон Маск отреагировал на новость о выходе России из программы МКС, пожелав счастливого пути

, 21:25 Источник: ТАСС

Илон Маск отреагировал на новость о выходе России из программы МКС, пожелав счастливого пути
Илон Маск. Фото: www.imago-images.de/globallook.com

Владелец компании SpaceX Илон Маск отреагировал на новость о выходе России из программы Международной космической станции.

Ранее во вторник глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о решении выйти из программы после 2024 года, отметив, что Россия к этому времени начнет формировать свою орбитальную станцию.

После этого портал Space.com разместил в своем твиттере ссылку на статью, в которой говорится о планах «Роскосмоса». Публикацию прокомментировал Илон Маск.

«Bon voyage!» - написал он, что в переводе с французского означает «Счастливого пути!».

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