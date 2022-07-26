Глава МИД Британии Трасс призвала Европу «учиться на ошибках» с РФ и не допустить их с КНР

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26 июля 2022, 16:38 Источник: Свободная Пресса

Лиз Трасс, глава МИД Великобритании, MFA Russia/ Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Великобритании и кандидат на пост председателя правительства Лиз Трасс призывает Европу не допускать в отношении Китая тех же стратегических ошибок, которые были допущены с Российской Федерацией.

Чиновница и политик считает безобразием «работу с Россией и ее значительную поддержку со стороны Китая» в ситуации с Украиной, СВО, Донбассом и Крымом.

«Мы должны учиться на ошибках, которые Европа сделала в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. Мы не можем позволить, что-то же самое случится в отношениях с Китаем», − приводит слова Трасс «Свободная пресса».

Сама миссис Трасс назвала себя бунтаркой среди консерваторов, которая готова поменять всю политику внутри Королевства.