Глава МИД Германии Бербок: переговоры ФРГ об обмене танками с Чехией для помощи Украине близки к завершению

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26 июля 2022, 15:01

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, Christophe Gateau/ globallookpress.com

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что переговоры Германии с Чехией по вопросу кругового обмена танками в рамках оказания военной помощи Украине почти окончены. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Праге.



«Можно сказать, что они [переговоры] находятся на стадии завершения совместного контракта», - поделилась она.



Беброк также отметила, что необходимо рассмотреть распространение контракта и на другие страны, чтобы еще быстрее осуществлять поставки.



Напомним, ФРГ поставляет в Чехию 15 танков, а Воруженные силы Германии берут на себя обучение чешских военных. Круговой обмен означает, что страны поставляют на Украину оружие советского производства, а взамен получают технику из Германии.



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