Малюська: Киев ведёт переговоры с Ригой об

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26 июля 2022, 13:16

Золотые слитки, Alexandr Liskin/ Russian Look

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев ведёт переговоры с Ригой по поводу конфискации российских золотовалютных резервов, хранящихся в республике. По мнению чиновника, активы должны быть переданы украинскому режиму «в качестве компенсации».

Своё заявление Малюська сделал в интервью местному ресурсу. Подробностей переговоров между Латвией и Украиной чиновник не приводил.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия при подготовке седьмого пакета антироссийских санкций, предполагающего запрет на импорт золота из РФ, оставила возможность ввоза в страны Евросоюза российских золотых ювелирных изделий.