Посольства США в Африке столкнулись с дефицитом сотрудников

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26 июля 2022, 10:55 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: bloknot.ru

О проблеме неукомплектованности американских посольств в государства Африки сообщает издание Foreign Policy. Согласно их оценкам, кризисные явления остро дают знать о себе в нескольких стратегически важных районах континента. Тревогу вызывает и дипломатическое присутствие США в Судане, который переживает тяжелейший переходный период с 2019 года. Трудности есть даже в районе Сахеля, где западные страны давно ведут борьбу с террористическими группировками.



По внутренним оценкам Госдепа, в последние месяцы в американском посольстве в Нигере пустовало более половины должностей. За тот же период в дипмиссии Буркина-Фасо почти треть мест были вакантными, в то время как в Мали посольство США испытывало такого же масштаба нехватку. «Постоянный и острый недостаток штатных должностей дипслужбы в представительствах США в Африке вызывает серьёзную озабоченность», - уже высказался по этому поводу сенатор-республиканец Джим Риш, «Несмотря на то, что нужды и потребности ведомства огромны, ужасная ситуация с кадрами и человеческими ресурсами иллюстрирует то, что Африка представляет собой не глобальный приоритет, а второстепенную задачу».



По словам действующих чиновников и тех, кто ушёл в отставку, частично проблема заключается в слабости системы материальных стимулов, которые могли бы повысить привлекательность работы в «странах третьего мира» с ограниченной инфраструктурой, где высоки риски для жизни.