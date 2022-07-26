Папа Римский покаялся перед индейцами

На данный момент понтифик Рима Франциск совершает пятидневный визит в Канаду. Первые два дня он провёл в городе Эдмонтон. Здесь он публично покаялся перед местными жителями, представителями индейских племён. Покаялся он за злодеяния, совершённые некогда Католической церковью.
Ещё в мае 2021 года на территории страны в нескольких католических учебных заведениях были более 1 тысячи безымянных могил несовершеннолетних. В период с 19-го столетия по 70-е годы 20-го века около 150 тысяч детей были изъяты из семей и насильно отправлены в школы-интернаты. Таким образом, власти хотели ассимилировать их в христианское общество и изолировать от их национальной культуры.
Впрочем, преступления Католической церкви происходили и ранее. Не стоит забывать период экспансии обеих Америк со стороны европейских колонизаторов. Представители Рима считали местные племена безбожниками и язычниками, и приказывали безжалостно расправляться с ними. Так что грехов у церковников перед коренными американцами и правда было немало.
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