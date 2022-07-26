Hürriyet: сухогрузов в портах Украины достаточно для перевозки планируемых объемов зерна

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26 июля 2022, 09:25

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, Xin Hua/ globallookpress.com

Судов, находящихся в настоящее время в портах Украины, достаточно для перевозки зерна в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.



По данным СМИ, около 70 сухогрузов из разных стран прямо сейчас ожидают выхода из портов Украины. Из них 20 турецких.



Отмечается, что этого количества достаточно для вывоза запланированных 5 млн тонн зерна в месяц.



Потребности в новых сухогрузах не наблюдается.



Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что ситуация с перевозкой зерна находится на полном контроле турецкой стороны, страна находиться в «тесном контакте» как с Россией, так и с Украиной.



Ранее сообщалось, удар по военной инфраструктуре порта Одессы не повлияет на перевозку зерна.