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Совет Европы закупит технику для украинского телерадиовещания

, 07:55 Источник: RT

Совет Европы закупит технику для украинского телерадиовещания
Komsomolskaya Pravda

Совет Европы закупит партию техники для Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Для этого СЕ объявил тендер среди организаций. Об этом сообщает RT со ссылкой на официальный документ.

«В рамках проекта осуществляется поиск поставщика для закупки офисного IT-оборудования для украинского аудиовизуального регулятора — Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания — для того, чтобы обеспечить его надлежащее функционирование во время конфликта», — написано в описании к тендеру.

К участию в тендере СЕ приглашает не менее трёх потенциальных поставщиков. Контракт планируют заключить контракт на сумму до €55 тыс.

Отмечается, что речь идет о, Wi-Fi-роутерах, ноутбуках и внешних накопителях.

Проект разработан для поддержки украинского медиасообщества в удовлетворении текущих потребностей и «устранения последствий» спецоперации.

К участию в тендере СЕ приглашает не менее трёх потенциальных поставщиков и готов заключить контракт на сумму до €55 тыс.

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