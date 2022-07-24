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Telegraph: Джонсон намерен съездить в Киев, до того как покинет пост премьера

, 22:26 Источник: Коммерсантъ

Telegraph: Джонсон намерен съездить в Киев, до того как покинет пост премьера
Борис Джонсон и Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/globallook.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, подавший 7 июля в отставку и продолжающий исполнять свои обязанности до выборов нового главы правительства, намерен совершить прощальный визит в Киев. Об этом сообщила в воскресенье газета The Telegraph со ссылкой на источники в канцелярии Джонсона.

«Он [Джонсон] чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим покровителем [Владимира Зеленского] Он не может просто уйти и не убедиться, что мир поддерживает его. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост», — рассказал изданию источник в канцелярии премьера.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре Джонсона с Зеленским, в ходе которого он заверил украинского президента, что Великобритания продолжит поддерживать Украину, кто бы ни сменил его на посту премьера.

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