Spectator: Венгрия изначально выступала против антироссийских санкций

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24 июля 2022, 14:28 Источник: РИА Новости

Gas Compression Station, photo: globallookpress.com/Russian Look

Страны-члены Европейского союза (ЕС) расценили как предательство критикующие заявления премьера Венгрии Виктора Орбана об антироссийской политике Запада. Об этом написал в статье для издания Spectator обозреватель Уильям Наттрасс.

Автор отмечает, что осуждение Будапешта за отказ вводить рестрикции против России, — это «один из верных признаков того, что европейское единство в отношении Украины рушится» из-за энергетического кризиса.

Также Наттрасс подчеркнул, что Венгрия, прося РФ увеличить поставки газа и ускоренно строя «Росатомовские» ядерные реакторы, принимает свою энергетическую зависимость от Москвы. К примеру, Германия, вопреки словам канцлера Олафа Штольца о снижении поставок газа из РФ, всеми силами пытается получить больше топлива по «Северному потоку».

«Венгрия же изначально выступала против санкций, отчасти из-за своей уверенности в том, что энергетическая зависимость Европы от России сделает такого рода лицемерие неизбежным», — отметил обозреватель.

В заключение Наттрасс подчеркнул, что санкции против России, введённые Западом — провальны.