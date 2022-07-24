Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Spectator: Венгрия изначально выступала против антироссийских санкций

, 14:28 Источник: РИА Новости

Spectator: Венгрия изначально выступала против антироссийских санкций
Gas Compression Station, photo: globallookpress.com/Russian Look

Страны-члены Европейского союза (ЕС) расценили как предательство критикующие заявления премьера Венгрии Виктора Орбана об антироссийской политике Запада. Об этом написал в статье для издания Spectator обозреватель Уильям Наттрасс.

Автор отмечает, что осуждение Будапешта за отказ вводить рестрикции против России, — это «один из верных признаков того, что европейское единство в отношении Украины рушится» из-за энергетического кризиса. 

Также Наттрасс подчеркнул, что Венгрия, прося РФ увеличить поставки газа и ускоренно строя «Росатомовские» ядерные реакторы, принимает свою энергетическую зависимость от Москвы. К примеру, Германия, вопреки словам канцлера Олафа Штольца о снижении поставок газа из РФ, всеми силами пытается получить больше топлива по «Северному потоку». 

«Венгрия же изначально выступала против санкций, отчасти из-за своей уверенности в том, что энергетическая зависимость Европы от России сделает такого рода лицемерие неизбежным», — отметил обозреватель. 

В заключение Наттрасс подчеркнул, что санкции против России, введённые Западом — провальны.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

В мире

В мире

Политика

Радомир Ковачевич: 60 будущих поколений ощутят последствия отравления обедненным ураном от бомбардировок Югославии

Бывший начальник Центра радиационной защиты Сербии Радомир Ковачевич заявил о том, что последствия бомбардировок Югославии в 1999 году обедненным ураном будут ощущать 60 будущих поколений и можно ожидать серьезных влияний на потомство еще сотни лет. Об этом Радомир Ковачевич заявил в интервью сербскому изданию «Вечерне новости».