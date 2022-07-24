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Представитель Запорожской ВГА Рогов: армия России отвечает артударами по позициям ВСУ на обстрелы мирных городов и сел региона

, 07:25

Представитель Запорожской ВГА Рогов: армия России отвечает артударами по позициям ВСУ на обстрелы мирных городов и сел региона
Российская артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия отвечает артиллерийскими ударами по позициям Вооруженных сил Украины на обстрелы мирных городов и сел Запорожской области. На это, как передает ТАСС, указал представитель Запорожской ВГА Владимир Рогов.

«Вооруженные силы России, обеспечивающие безопасность Запорожской области, отвечают артиллерийскими ударами по украинским позициям на обстрелы мирных городов и сел региона, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, американское издание Politico написало, что двое граждан США, канадец и швед, принимавшие участие в боях на территории Донбасса на стороне Киева, были уничтожены на текущей неделе.

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