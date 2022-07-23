МИД Украины обвинил венгерского премьера Орбана в «российской пропаганде»

Аргументы Недели → В мире 13+

23 июля 2022, 20:42 Источник: РБК

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Nicolas Landemard/globallook.com

Высказывания премьер-министра Венгрии о том, что санкции против РФ не действуют, - это пример типичной «российской пропаганды». Такое заявление сделал в субботу пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Слова о том, что санкции не пошатнули Россию, — классический пример российской пропаганды. Санкции эффективны, они существенно уменьшили способность российской военной машины вести борьбу против Украины», — приводит слова Николенко «РБК-Украина».

В субботу Виктор Орбан, выступая в городе Бэиле-Тушнад сделал ряд заявлений, касающихся России и украинского конфликта. В частности, он сравнил санкционную стратегию Запада с машиной со спущенными шинами. По его словам, из-за санкций Европа оказалась в беде: «экономической и политической».