России удалось одержать политическую, экономическую и военную победу над Западом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего офицера американской разведки Скотта Риттера в интервью на Youtube-канале Judging Freedom.
«Россия побеждает на всех фронтах. Военном фронте — на поле боя. На политическом — стоит просто взглянуть на коллапс политического порядка в Европе и продолжающееся падение администрации Байдена в США. И на экономическом — Россия изменила правила игры: санкции бумерангом бьют по Западу», — поделился он.
Риттер также добавил, что Россию невозможно остановить.
Разведчик считает, что поставки оружия из США на Украину скоро прекратятся, так как страна исчерпает свой запас.
Напомним, Америка продолжает отправлять оружие Киеву, несмотря на ноту странам НАТО от России.
Ранее сообщалось, что на освобожденное территории Запорожской области сформировали новое правительство.
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