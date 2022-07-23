В закарпатском городе Хуст улице Льва Толстого дали имя Бориса Джонсона

Улицу Льва Толстого в закарпатском городе Хуст переименовали в улицу Бориса Джонсона. Об этом сообщается в субботу в телеграм-канале Верховной Рады Украины.
В сообщении отмечается, что местные власти Хуста приняли решение о переименовании целого ряда улиц, названия которых были связаны с Россией или СССР.
В частности, новые названия получат улицы Александра Невского, Кутузова, Гагарина. Теперь они будут носить имена украинского поэта и диссидента Василия Суса, руководителя казачьего восстания Северина Наливайко и первого астронавта независимой Украины Леонида Каденюка.
Президент Украины Владимир Зеленский не раз называл подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона лучшим другом украинского народа.