В закарпатском городе Хуст улице Льва Толстого дали имя Бориса Джонсона

Аргументы Недели → В мире 13+

23 июля 2022, 15:23 Источник: ТАСС

Борис Джонсон и Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/globallook.com

Улицу Льва Толстого в закарпатском городе Хуст переименовали в улицу Бориса Джонсона. Об этом сообщается в субботу в телеграм-канале Верховной Рады Украины.

В сообщении отмечается, что местные власти Хуста приняли решение о переименовании целого ряда улиц, названия которых были связаны с Россией или СССР.

В частности, новые названия получат улицы Александра Невского, Кутузова, Гагарина. Теперь они будут носить имена украинского поэта и диссидента Василия Суса, руководителя казачьего восстания Северина Наливайко и первого астронавта независимой Украины Леонида Каденюка.

Президент Украины Владимир Зеленский не раз называл подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона лучшим другом украинского народа.