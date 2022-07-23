Член ВГА Рогов: ВСУ используют специальные боеприпасы для поджога полей в Запорожье

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23 июля 2022, 09:45 Источник: РИА Новости

Поле в огне, фото: Nikolay Titov/Russian Look, globallookpress.com

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ тратят специальные боеприпасы на поджигание полей в регионе.

Рогов уточнил, что украинская сторона на разных участках фронта применяет трассирующие боеприпасы для поджигания полей Запорожской области.

«При этом по перехватам часто слышим, как они жалуются на нехватку боеприпасов – эти дефицитные боеприпасы тратятся на поджигание полей», - сказал Рогов. Об этом информирует РИА Новости.

Ранее Член Совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на южной окраине Запорожья прогремели взрывы, которые, скорее всего, были в районе дислокации украинской тяжёлой артиллерии.