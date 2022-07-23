Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: за обстрелами региона из HIMARS стоят американские специалисты

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23 июля 2022, 07:51 Источник: РИА Новости

HIMARS, фото: Cpl. Brendan Mullin/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости о том, что за обстрелом региона, в том числе Антоновского моста, стоят американские специалисты.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли дамбу ГЭС в Новой Каховке и Антоновскому мосту через Днепр около Херсона. Также в ночь на четверг украинская сторона пыталась ещё раз атаковать Антоновский мост американским оружием HIMARS. В результате все 12 ракет были сбиты ПВО.

Замглавы ВГА региона Стремоусов заявил, что к обстрелу Антоновского моста причастны не украинские националисты — это «конкретные действия американцев».

«Стреляют по мосту американские специалисты, прибывшие в Украину», — пояснил собеседник РИА Новости.

Он также отметил, что мост будет восстановлен в любом случае. Сейчас этим занимаются военные и гражданские инженеры.