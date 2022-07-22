В Европе наблюдается упадок меховой промышленности

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22 июля 2022, 17:08 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

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В далёкой Дании, как и во многих других частях Европы, защитники животных могут расслабиться и вздохнуть с облегчением. Упадок крупной меховой промышленности в этой стране после «коронавирусного» истребления норок стал началом сурового финала. Зоозащитники надеются, что антироссийские санкции окончательно добьют меховую промышленность всей Европы и заставят её исчезнуть. Что до ситуации с Грецией, то там меховые изделия входят в первую десятку экспортных товаров, но год от года объём продаж стремительно сокращается. Буквально в 2021 году греческий экспорт шуб в РФ в денежном выражении составил 14 млн евро. В 2017-м он был гораздо больше и составлял отметку в 55 млн евро.

Активисты называют эту отрасль морально обанкротившейся и признают, что банкротство сотни предприятий – это хорошая новость. Апеллируют они и к тому, что ведущие итальянские дома моды, такие как Prada или Gucci, уже обещали отказаться от натурального меха. Санкции против России должны наставить на этот путь и остальных. В прошедшем июне Касторью, являющейся центром меховой промышленности Греции, посетил греческий министр Акис Скерцос. Он обещал, что власти сделают всё возможное для того, чтобы отрасль стала «жизнеспособной». Но он признал и то, что от мехов уже пора переходить к другим видам деятельности.