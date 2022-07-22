Новый шёлковый путь оказался с серьёзными кредитными ямами

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22 июля 2022, 16:44

На Западе полагают, что китайский проект «Новый шёлковый путь» провалился. Одной из причин является кризис в Шри-Ланке. Из-за непрекращающихся демонстраций островное государство не может вернуть Поднебесной выплаты по кредитам. Как следствие, Китай не может финансировать свои проекты. Недостроенный небоскрёб в Коломбо стал символом проблем, хотя по задумке он должен был напоминать распускающийся лотос. Здание строилось как раз на китайские кредиты.



Шри-Ланка является не единственным государством, одолжившим в Поднебесной крупные суммы. Проблемы с выплатой займов наблюдаются уже у многих государств Азии, Африки и Латинской Америки. Стоимость проектов КНР «Один пояс один путь» оценивалась на конец прошлого года в 838 миллиардов долларов. Но займы, от которых зависела реализация китайских идей, возвращаются с задержками и в малых объёмах.



Недобрый вклад в систему кредитов Китая внесла пандемия. Вместо возвращения долгов, деньги заёмщиков пошли на поддержку системы здравоохранения. Запад, конечно, спешит с выводами о крахе китайской экономики. На самом деле китайская экономика развивается быстрее западной. Но правительство КНР может пересмотреть условия выдачи кредитов другим странам.



