ЕС закроет российские телеканалы в Молдавии

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22 июля 2022, 14:50

Руководство Европейского союза согласилось выделить Молдавии 14 миллионов евро на борьбу с российской пропагандой. В то же время население республики не спешит отказываться от российских каналов. После их отключения жители Молдавии смотрят российские телепередачи по кабельному ТВ.



В Приднестровье транслируется как российское, так и украинское телевидение. Власти Молдавии считают, что информационная система должна быть полностью отрезана от России. Для этого чиновники согласились на финансовую помощь Брюсселя.



Парламентская фракция коммунистов республики выступает за сохранение связей с Россией. Из-за сложного экономического положения жизнь людей ухудшается. Разрыв с Москвой может усугубить ситуацию. В Институте стратегических инициатив указали, что партия власти не может справиться с чередой кризисов. Кроме того, люди недовольны тем, что большая часть средств будет направлена на перевооружение армии. В ходе поездки главы государства Майи Санду по районам, люди убеждали в отсутствии угроз республике со стороны других стран.



На выделенные деньги молдавские чиновники будут вести борьбу с дезинформаций, проводить расследования, создавать независимую стратегическую коммуникацию. Кишинёв готов громче обсуждать Москву на европейские деньги.



