В Ираке обвиняют Турцию в убийствах мирных жителей

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22 июля 2022, 11:12 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Между Турцией и Ираком возник серьёзный дипломатический кризис. Причиной его стал артобстрел туристического объекта в северной провинции Дахук, который унёс жизни 10 человек.

Премьер Ирака Аль-Казыми распорядился направить на место происшествия специальную правительственную группу, которая должна выяснить все обстоятельства. Но это не помешало центральным властям практически сразу определить виновника. В Багдаде выдвинули обвинения против правительства президента Эрдогана. Совет по национальной безопасности Ирака выразил готовность отозвать временного поверенного из Анкары. Местному МИДу передаче поручение о составлении отчёта обо всех претензиях к ВС Турции для отправки его потом в Совбез ООН.

Объединённое оперативное командование Ирака обязали докладывать о пограничной ситуации, принимать все меры, соответствующие обстоятельствам, для сохранения безопасности, и поддерживать координацию с властями Иракского Курдистана, на территории которого и находился туристический объект. Армейские структуры Багдада намерены потребовать от соседнего государства вывести все войска с иракской территории и прекратить наступательную операцию, в рамках которой, согласно турецким изданиям, Анкара планировала не только продвинуться вглубь на 60 км, но и развернуть временные военные объекты для контроля над ситуацией.

Общественное недовольство уже даёт о себе знать в некоторых городах Ирака. Накануне дипмиссии Турции в Багдаде прошли манифестации. В соцсетях получили распространение ролики, запечатлевшие как разъярённая толпа горожан требует ухода Анкары, угрожая штурмом здания. Между тем, в турецком правительстве от обвинений отказываются. Там отмечают, что «страна ведёт борьбу с терроризмом в соответствии с международным правом, уделяя особое внимание защите людей». Представители Эрдогана отметили, что никаких нападений на гражданские объекты с их стороны не совершалось.