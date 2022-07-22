Глава комитета Бундестага Штрак-Циммерман выступила за прямые поставки ФРГ тяжелых вооружений на Украину

Аргументы Недели → В мире 13+

22 июля 2022, 10:06

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман/ globallookpress.com

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила за прямые поставки тяжелых вооружений из Германии на Украину. Об этом она сообщила в интервью газете Rheinische Post.



«Идея кругового обмена имеет смысл. …нам следует поставлять [оружие] на Украину напрямую, если необходимо», - поделилась Штрак-Циммерман.



Круговой обмен подразумевает поставку на Украину оружия советского производства в обмен на технику из Германии.



По словам председателя комитета, бойцы ВСУ испытывают трудности в использовании новое западное оборудование. Им требуется оружие советского производства.



В уже опубликованный дальнейший план поставок Украине входят 30 зенитных самоходных установок Gepard, система ПВО IRIS-T, три реактивные системы залпового огня типа Mars, 22 грузовика и 80 пикапов.

Ранее сообщалось, что сенатор Ольга Ковитиди не верит в возможные перемены в ходе спецоперации из-за поставок истребителей Западом.