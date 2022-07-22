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Глава комитета Бундестага Штрак-Циммерман выступила за прямые поставки ФРГ тяжелых вооружений на Украину

, 10:06

Глава комитета Бундестага Штрак-Циммерман выступила за прямые поставки ФРГ тяжелых вооружений на Украину
Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман/ globallookpress.com

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила за прямые поставки тяжелых вооружений из Германии на Украину. Об этом она сообщила в интервью газете Rheinische Post.

«Идея кругового обмена имеет смысл. …нам следует поставлять [оружие] на Украину напрямую, если необходимо», - поделилась Штрак-Циммерман.

Круговой обмен подразумевает поставку на Украину оружия советского производства в обмен на технику из Германии.

По словам председателя комитета, бойцы ВСУ испытывают трудности в использовании новое западное оборудование. Им требуется оружие советского производства.

В уже опубликованный дальнейший план поставок Украине входят 30 зенитных самоходных установок Gepard, система ПВО IRIS-T, три реактивные системы залпового огня типа Mars, 22 грузовика и 80 пикапов.

Ранее сообщалось, что сенатор Ольга Ковитиди не верит в возможные перемены в ходе спецоперации из-за поставок истребителей Западом.

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