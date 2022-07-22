RT: гендиректорат Еврокомиссии планирует выделить €2 млн на информационно-коммуникационную поддержку делегации ЕС в Сараеве

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22 июля 2022, 08:58 Источник: RT

Флаг ЕС, Vuk Valcic/ globallookpress.com

Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству планирует выделить €2 млн на оказание информационно-коммуникационных услуг офису в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

По данным из документа, цель программы — ознакомить жителей региона с политикой и деятельностью Евросоюза, донести до них «объективную, понятную и доступную» информацию.

Результатом деятельности должен стать «лёгкий доступ к информации о ЕС».

Напомним, ранее Еврокомиссия планировала финансировать проект Национального ресурсного центра ЕС для организаций гражданского общества в Сербии. Подобная инициатива предусматривала формирование подконтрольной сети НКО и подготовку Сербии к вступлению в Евросоюз.