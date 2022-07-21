Что известно об уволенном генпрокуроре Украины Ирине Венедиктовой и её муже

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21 июля 2022, 23:16 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

Как стало недавно известно, украинский лидер Владимир Зеленский уволил генпрокурора Ирину Венедиктову за большое число госизменников. Теперь Венедиктова, вероятно, перейдёт на дипломатическую работу. Для многих наблюдателей такое решение выглядело весьма неожиданным. Ведь бывший генпрокурор достаточно хорошо знает президента. Именно благодаря ему, она сделала успешную карьеру на госслужбе. С 2019 года Ирина Венедиктова входила в предвыборный штаб Зеленского, работала его советником по правовым вопросам, а также была депутатом Рады от «Слуги народа», где занимала пост председателя парламентского комитета по правовой политике.

27 декабря 2019 года Венедиктову назначили на должность врио директора Государственного бюро расследований Украины, специального ведомства, занимающегося досудебным расследованием уголовных дел о военных преступлениях, а также о преступлениях среди силовиков. 13 марта 2020 года она вошла в Совет национальной безопасности государства, а уже 17 марта была назначена Верховной радой генпрокурором. Но помимо регалий у Венедиктовой были и довольно сложные ситуации, которые вызывали интерес у журналистов. Во время работы генпрокурором она прошла через целый шлейф скандалов.

Чаще всего в нелицеприятные ситуации попадал муж Венедиктовой, Денис Колесник, представитель силовых ведомств Украины. После удачной карьеры супруги начальник отдела противодействия киберпреступности в Харьковской области перевёлся в Киев с повышением. Его назначили заместителем начальника Департамента киберполиции Нацполиции Украины и повысили до звания полковника. Ещё в ноябре 2018 года подписчики канала украинской полиции в Youtube обратили внимание, что на одном из роликов на руке Колесника красуются швейцарские часы Hublot, популярной модели от 2014 года.

За циферблат с десятью багетными бриллиантами весом 0.36 карата, мануфактурный швейцарский механизм с ручным заводом, а также керамический корпус, сапфировое стекло с антибликовым покрытием и ремешок из каучука и кожи со вставкой из нержавеющей стали продавцы обычно просят более 70 тысяч долларов (в рублях – это 4.7 млн по курсу ЦБ на ноябрь 2018 года). Но в декларации о доходах киберполицейского такие часы не упомянуты. Известно, что в 2019 году он заработал 312 737 гривен (в рублях – около 813 тысяч). Откуда у него такие роскошные часы, Колесник не пояснял.

Также стоит вспомнить резонансный случай, произошедший с мужем Венедиктовой осенью 2020-го. Тогда Денис Колесник уволился из Департамента киберполиции и за полтора года своей работы получил компенсацию в 774 тысяч гривен (около 2.2 млн рублей по курсу того года). Когда через несколько дней в Департаменте объявили конкурс на соискание вакантной должности, Колесник подал своё резюме и заново занял место замначальника ведомства.

Но самое интересное – это то, что на момент увольнения Колесника его должность попадала под категорию «средний состав полиции». После его возвращения она оказалась в категории «госслужащие». Кроме вышеупомянутого, украинские СМИ обвиняли силовика в чрезмерном влиянии на супругу. Она якобы часто брала мужа на важные совещания, в том числе правительственного уровня, а затем обзавелась советником, которого ей рекомендовал супруг.

Были эпизоды и по части жилья. В конце апреля 2020 года журналисты обратили внимание на то, что семейство живёт в квартире на Круглоуниверситетской улице в центре Киева. Квартиры в этом доме стоят в среднем 750 тысяч долларов. Сдаются же они примерно по 2.5 тысяч долларов в месяц. Это жильё совсем не было указано в ежегодной декларации экс-генпрокурора. Отсутствие квартиры она объясняла тем, что хотела сохранить приватность. Осенью того же года выяснилось, что Венедиктова живёт в комплексе отдыха «Пуща-водица» Госуправления делами. В её распоряжении оказалась довольно большая территория.

На вопросы о том, как бывший генпрокурор Украины оказалась на территории этого комплекса, чиновница отвечала, что её переезд в «Пуща-водицу» из дома на Круглоуниверситетской был «вызванным мерами безопасности». Но после возникшего скандала с госдачи она съехала.