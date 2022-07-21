В США наблюдается существенный рост ковидных заражений

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21 июля 2022, 19:54 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В Соединённых Штатах снова назревают эпидемиологические проблемы. Подвид штамма «омикрон» ВА.5, впервые обнаруженный в Южной Африке ещё в январе, на сегодняшний день уже составляет как минимум 2\3 от всех заражений в стране. Среди известных личностей, подхвативших данный вирус, присутствует конгрессмен Бенни Томпсон из Миссисипи, который является председателем спецкомитета Палаты представителей по расследованию прошлогоднего штурма Капитолия. В результате следующее заседание будет проходить без него.

Всего за полмесяца число госпитализаций в США выросло на 20%, то есть до 40 тысяч человек в день. О столь резком росте числа заражений говорят в четырёх десятках штатов, особенно в центральных районах. Это означает только одно – пандемия снова возвращается. О серьёзном росте заболеваемости сообщает Мичиган. За последнюю неделю – почти 17 тысяч заражённых и 150 смертей за сутки. За прошедшие 7 дней в штате Флорида в среднем регистрируются 11 тысяч случаев заражений и 62 смертельных случаев в день.

Аналитики считают, что речь может идти о более серьёзном подвиде коронавируса «омикрон». Это вполне может вызвать масштабную перегрузку в американской системе здравоохранения. Врачи утверждают, что полноценной защиты от вируса нет, пожалуй, ни у кого. И пик пандемии, возможно, ещё совсем не пройден. По словам экспертов, заболеть могут и те, кто уже переболевал разными штаммами ковида.