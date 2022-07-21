Луганский театр остался без актёров

Практически весь мужской состав актёров Луганского академического музыкально-драматического защищает свой регион от украинских националистов.
Театром руководит пожилой худрук Михаил Голубович. Он рассказал «Российской газете», что очаг культуры был создан в первый год ВОВ. Сегодня он снова принимает участие в специальной военной операции. Многие постановки театра посвящены военным событиям, несмотря на то, что часть актёров переехали в Россию, некоторые на Украину. На последнем спектакле зрители плакали.
Во время бомбёжек труппа живёт в театре. Стены позволяют укрыться от снарядов. Репетиции не прерывались ни во время отключения электричества и тепла, ни во время обстрелов. Часть спектаклей рассчитана на детскую аудиторию. Они должны понимать, что жизнь продолжается. Во время представлений юные зрители забывают про войну.
Худрук Михаил Голубович известный человек на Украине и России. Он начал рано работать. В 60-е годы прошлого века переехал на Луганщину. Художник считает, что на Донбассе проживают настоящие искренние люди. Голубович сожалеет, что театр переживает крайне сложные времена. Но он верит в лучшее, возрождение его работы.
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