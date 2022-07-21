Глава управления ООН по правам человека Мишель Бачелет застряла между Синьцзянем и Украиной

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21 июля 2022, 14:48

Глава управления ООН по правам человека (УВКПЧ) Мишель Бачелет посетила Синьцзян. Китайские политики просят через дипломатические каналы исключить публикацию доклада о поездке чиновника в указанный регион.



В Пекине полагают, что он подорвёт престиж государства. Примечательно, но ранее китайские дипломаты действовали за кулисами по данным вопросам. Фигура Мишель Бачелет была не просто выбрана для поездки в северо-западный регион КНР. Она нетипичный дипломат. Во время правления Аугусто Пиночета она подвергалась преследованиям и была арестована. Свою жизнь посвятила борьбе с нарушением прав человека. В этом году Бачелет должна покинуть пост в ООН и напоследок готова оставить о себе воспоминания.



В Поднебесной считают, что ситуация с уйгурами в Синьцзяне не выходит за рамки правового поля. В то же время освещение событий о жизни национального населения в регионе может быть воспринято другими государствами неверно. Власти КНР уверены, что поездка дипломата не повлияет на положение страны на мировой арене. Всё внимание сейчас привлечено к Украине.



Отношения Москвы с УВКПЧ ухудшились. Международная организация обвиняет Россию в массовых обстрелах украинских населённых пунктов. Кроме того, Бачелет против ареста россиян, не согласных с проведением специальной военной операции на территории Украины.



