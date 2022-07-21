Главе Украины Зеленскому отказали в выступлении на саммите объединения Южной Америки МЕРКОСУР

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21 июля 2022, 12:12

Владимир Зеленский, гарант Украины, APUkraine/ twitter.com/ Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский получил отказ в выступлении по видеосвязи перед участниками саммита крупнейшего в Южной Америке торгово-экономического объединения МЕРКОСУР. Сообщает в четверг, 21 июля, РБК.

Источник агентства уточняет, что Зеленский просил о выступлении перед участниками мероприятия президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса, поскольку саммит пройдёт именно в этой стране.

Однако было принято решение об отказе. «Не было единого мнения о возможности такого общения», - объяснили свое решение организаторы форума.