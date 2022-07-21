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Сенатор США Дурбин призвал поддержать «движение за демократию» в Белоруссии

, 08:27 Источник: RT

Сенатор США Дурбин призвал поддержать «движение за демократию» в Белоруссии
Cенатор-демократ Дик Дурбин, Rod Lamkey/ globallookpress.com

Американский сенатор-демократ Дик Дурбин от лица группы парламентариев внёс на рассмотрение конгресса США проект резолюции, в котором говорится о необходимости поддержать «движение за демократические реформы» в Белоруссии. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст документа.

Авторы проекта резолюции обратились к событиям августа 2020 года в Белоруссии, когда итоги выборов главы государства «начали крупнейшие и самые продолжительные общественные протесты в истории страны».

Дурбин отметил давление местных властей на лидеров белорусской «оппозиции», представителей «гражданского общества», «правозащитников» и «независимых СМИ».

В документе подчеркивается необходимость санкций, которые были введены против Минска.

В проекте также поднимается вопрос вмешательства России в политику Белоруссии, предоставление стране ракетных систем.

Все это, по мнению американских конгрессменов, является поводом для назначения нового спецпредставителя США по Белоруссии, чтобы «поддержать движение за демократию» в республике.

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