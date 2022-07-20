Глава СНБО Данилов: увольнение генпрокурора Венедиктовой и главы СБУ Баканова были не последними

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20 июля 2022, 20:28 Источник: РИА Новости

Глава СНБО Алексей Данилов. Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/globallook.com

Увольнение генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова, скорее всего не станут последними — отстранение от должностей высокопоставленных украинских чиновников продолжится. Об этом заявил в среду в эфире телеканала «Украина 24» секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов.

«Звучали определенные фамилии, но я предпочитаю работать с документами. Скорее всего, это были не последние увольнения, мы еще будем видеть определенные процессы», - заявил Данилов, попросив украинцев «спокойнее» принимать кадровые перестановки.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей Венедиктову и Баканова, объяснив свои кадровые решения многочисленными фактами госизмены среди сотрудников ведомств, которые они возглавляли. Во вторник Верховная Рада Украины поддержала решение президента об их увольнении.