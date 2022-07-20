Президентом Шри-Ланки стал Ранил Викремесингхе

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20 июля 2022, 12:02

Ранил Викременсингхе, президент Шри-Ланки, ATR/ Global Look Press.com

Парламент Шри-Ланки избрал нового президента страны. После политического кризиса и общественных волнений в стране надеются на стабильность. Главой государства избран Ранил Викремесингхе, ранее он занимал пост премьер-министра страны.

О вступлении политика в должность сообщил генеральный секретарь парламента Шри-Ланки Дхаммика Дасанаяке.

«По результатам голосования восьмым президентом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка избран Ранил Викремесингхе», − приводит слова депутата RT.

Как стало известно ранее, под давлением общественных протестов и беспорядков в стране президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса ушёл в отставку.