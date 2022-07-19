Министр обороны Украины Резников заявил, что Киеву от США нужно не менее 100 РСЗО для «эффективного контрнаступления»

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19 июля 2022, 20:10 Источник: ТАСС

Американские РСЗО HIMARS. Фото: AFLO/globallook.com

Киеву необходимы не менее 100 установок НIMARS и РСЗО М270, а также ракеты для них высокой дальности — более 150 км. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, выступая во вторник в американском центре «Аналитический совет» по видеосвязи.

По словам министра, большее количество РСЗО Украине необходимо для «эффективного контрнаступления». Что же касается ракет высокой дальности, то они нужны, чтобы обстреливать позиции российских войск, отошедших на большое расстояние.

«Мы начали использовать ракеты для HIMARS и РСЗО М270 дальностью 80 км, но мы доказали нашим партнерам, что можем использовать их экономно и точно. Российские войска начали отходить далеко от наших позиций, поэтому нам нужны ракеты большей дальности - большее 100, больше 150 км», - заявил Резников.

Ранее представитель Главного управления военной разведки Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Киев допускает использование американских РСЗО для поражения целей в Крыму.