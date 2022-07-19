МИД КНР о преступлениях Британии и США: те, кто громче всех кричат о защите прав, оказались самыми опасными убийцами

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19 июля 2022, 18:33

Чжао Лицзянь, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Пока Запад всё больше в риторике позволяет себе резкие выпады в сторону России и Китая, ответная реакция всё чаще звучит в качестве реакции на подобные нападки. Во вторник, 19 июля, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь потребовал расследовать военные преступления США и Британии.

«Это напоминает мне о более ранних откровениях об убийстве афганских граждан войсками США и Австралии. Чудовищные нарушения прав человека со стороны США и их союзников - не отдельные эпизоды, они повторяются из раза в раз, систематически», − отметил в своём выступлении дипломат.

Далее следует более подробный отчёт о преступлениях атлантистов за новейшее время.

«С 2003 по 2008 год тысячи граждан Ирака подвергались избиениям, унижениям и сексуальному насилию или были убиты британскими военными. Действия США ещё более ужасающи. За последние 20 лет Америка нанесла более 90,000 ударов по таким странам как Ирак, Афганистан и Сирия, убив порядка 48,000 человек», − заявил в своём выступлении чиновник.

В конце своего выступления господин Чжао подчеркнул, что именно Запад отличается на мировой арене громкими декларациями о свободе и правах человека. Но на деле оказывается, что центр атлантического мира – США и Великобритания – является пресловутой осью агрессии на другие страны.

«Те, кто громче всех кричат о защите прав, оказались самыми опасными убийцами мирных граждан. Те, кто наиболее громко критикуют состояние прав человека в других странах, должны сами быть на скамье подсудимых по этому вопросу. Необходимо тщательное международное расследование военных преступлений Великобритании и США. Нужно защитить людей во всём мире от нападок и жестокости», − сказал в конце выступления представитель китайского МИД.