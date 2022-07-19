Что стоит за дипломатическим скандалом между Хорватией и Сербией

Между Сербией и Хорватией разразился скандал. Власти Хорватии не пустили президента Сербии Александра Вучича к памятнику на месте концлагеря Ясеновац. Сербия в свою очередь отыгралась на хорватских дипломатах.
Направленную Сербией ноту протеста хорватские дипломаты отказались принять. Тогда Белград заявил, что перестанет пропускать на свою территорию владельцев официальных и дипломатических паспортов, им тоже придётся пройти процесс согласования въезда или проезда через территорию республики.
Сербско-хорватские отношения имеют длинную конфликтую историю, перемежающуюся вооруженными столкновениями. Между республиками остались нерешённые вопросы, берущие начало с 1991 года. Но несмотря на это странам всё-таки удалось установить дипломатические отношения.
В Загребе объясняют отказ Вучичу мерами по его же безопасности, поскольку как охраняемое лицо он приедет в сопровождении сотрудников службы безопасности, об этом надо уведомить принимающую сторону, чтобы и она присмотрела за безопасностью высокого гостя. Некоторые же усматривают в этом скандале попытку президента Вучича прикрыть падение украинского самолёта с оружием в Греции. Предполагается, что оружие перевозилось из Сербии на Украину. Для хорватов этот скандал стал заделом на будущее, чтобы не дать Сербии интегрироваться в ЕС.
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