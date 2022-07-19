Принц Гарри подверг критике США за нападение на свободу и демократию

Аргументы Недели → В мире 13+

19 июля 2022, 17:20

Принц Гарри, AP/ Global Look Press.com

Британский принц Гарри, член королевского семейства и поставщик медийных спорных инфоповодов вновь отличился. На этот раз, как сообщает ВВС, британец неоднозначно прокомментировал программную речь США во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Журналисты подчёркивают, что герцог Сассекский касательно позволил себе критиковать решение Верховного суда США по запрету абортов. Венценосная особа уточнил, что в Соединенных Штатах наблюдается откат конституционных прав.

«Мы являемся свидетелями глобального нападения на демократию и свободу», − приводит слова Гарри ФАН, сказанные им во время выступления на Генассамблее ООН.

Напомним, ранее Верховный суд США отменил постановление 1973 года, которое давало право на аборты. После этого власти половины штатов объявили о решении принять законы, запрещающие прерывание беременности.