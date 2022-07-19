РИА Новости представило видео ликвидации очередной американской гаубицы М777 в Донбассе

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19 июля 2022, 16:50

Гаубица М777/ с сайта Пентагона

Журналисты агентства РИА Новости представили кадры уничтожения очередной американской гаубицы М777 на фронтах Донбасса. Орудие ликвидировали вместе с наводчиком союзные силы при помощи ПТРК «Конкурс».

Первыми об уничтожении грозного оружия сообщили военкоры ВГТРК. Позже в сети разместили видеосюжет ликвидации наводчика под Донецком. Это примерный обстрел жилых районов столицы ДНР.

Напомним, 14 июля Народная милиция Луганской Народной Республики проинформировала о захвате в ходе боев с войсками Украины первой американской 155-мм гаубицы М777.