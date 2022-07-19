В Молдавии обсуждают возможность нападения России

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19 июля 2022, 15:31

Самым обсуждаемым вопросом в Молдавии является агрессия России. Население активно дискутирует относительно возможных планов РФ по нападению на республику. В то же время в оборонном ведомстве РМ успокоили, что угроз с востока нет. Если они появятся, Румыния призовёт мужское население с румынскими паспортами в свою армию.



Парламент Румынии инициировал закон, согласно которому румынские граждане, проживающие в других странах, обязаны вернуться в страну в течение двух недель. По разным данным порядка одного миллиона человек в Молдавии имеют паспорта соседней республики. Спикер молдавского парламента Игорь Гросу считает, что угроза нападения на страну со стороны России слишком велика. Поводов для расслабления нет. Армия требует новых финансовых вложений. Солдаты должны быть хорошо подготовлены к отражению потенциальной атаки. Гросу указал, что республике в любом случае будет оказана помощь со стороны. Но собственная армия должна дать отпор первой.



В то же время спикер выступил за продолжение диалога с «Газпромом». Республика задолжала нефтегазовой компании. На случай отключения от российского газа Кишинёв рассматривает вариант приобретения топлива на Украине, в Румынии и других в странах.



