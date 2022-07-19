В Пентагоне провели успешный тест гиперзвукового оружия

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19 июля 2022, 11:07

Здание Пентагона, Ron Sachs/ Global Look Press

Об успешном проведении испытания гиперзвукового оружия заявили во вторник, 19 июля, представители Пентагона. Как уточняют журналисты RT, информацию сообщает Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

Военные чиновники подчеркнули, что испытанный носитель создан компанией Raytheon Technologies. Они напомнили, что первый раз Raytheon был запущен в сентябре 2021 года.

Отметим, в первых числах июня глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и Северного командования Вооружённых сил США генерал Глен Ванхёрк предупреждал Вашингтон, что серьёзной угрозой для Соединённых Штатов является новое российское оружие.

Военный уточнил тогда, что Москва поставила на боевое дежурство гиперзвуковое оружие и новые ракеты большой дальности.