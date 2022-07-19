Глава МИД Чехии Липавский заявил, что отношения ЕС с Россией лет 10 будут обострёнными, нужно пересмотреть соглашение по визам

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19 июля 2022, 09:53 Источник: РИА Новости

Ян Липавский, фото: Zheng Huansong /globallookpress.com

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал Европейский союз выработать новую стратегию отношений с Россией и пересмотреть действующие соглашения, в том числе по визам.

На неформальной встрече глав МИД стран ЕС, где председательствует Чехия, Ян Липавский заявил, что отношения с Россией в ближайшие лет десять будут весьма обострёнными, и нужно учитывать это.

Он подчеркнул, что Европа должна уметь защищаться. Липавский заявил, что прежний диалог Евросоюза с Россией провалился. "Мы должны заново рассмотреть некоторые наши соглашения с Россией, в том числе в вопросе виз", - сказал чешский дипломат.

Липавский проинформировал, новой долгосрочной стратегии в отношении РФ будет посвящено неформальное заседание глав МИД стран Евросоюза в августе, пройдет оно в Праге.

Отношения между сторонами резко ухудшились после начала спецоперации России на Украине.