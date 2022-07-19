На Украине арестовано имущество бизнесмена из России на13,5 миллиона долларов

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19 июля 2022, 08:00 Источник: РБК

фото: pixabay.com

В Бюро экономической безопасности Украины сообщили об аресте имущества российского бизнесмена, которое принадлежало ему через офшорные счета и подконтрольных лиц.

По информации Бюро, российский бизнесмен собирался избежать возможных санкций и изъятия прав собственности с помощью фиктивных сделок.

«Постановлениями следственного судьи арестована недвижимость: заведение общественного питания, земельные участки, многофункциональный развлекательно-оздоровительный комплекс с заведением общественного питания», — говорится в сообщении Бюро. Они находятся в разных городах Украины.

Арестованное имущество предпринимателя из России оценивается в более чем 400 миллионов гривен (13,55 миллиона долларов).

В Бюро не уточнили ни имя бизнесмена, имущество которого арестовано, ни название сети развлекательных заведений и общественного питания.

По данным источников «Интерфакс-Украина» и «Обозреватель», речь идет о холдинге Bulldozer Group, руководящим партнером которого является ресторатор Александр Орлов. По сведениям СМИ, рестораны группы есть в Киеве, Харькове и Одессе.