Бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак лидирует в третьем туре выборов премьера

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19 июля 2022, 07:30 Источник: РИА Новости

Риши Сунак, фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак набрал наибольшее количество голосов в третьем туре выборов премьер-министра Соединенного королевства.

Информацию о ходе выборов британского премьера в понедельник, 18 июля, сообщил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования. Трансляцию вел телеканал Sky News.

Среди кандидатов, которым удалось пробиться в четвертый тур выборов премьера, оказались Риши Сунак (115 голосов), замминистра международной торговли Пенни Мордонт (82), глава МИД Лиз Трасс (71) и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок (58).

Следующие туры будут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента. Каждый раз будет выбывать кандидат с минимальным числом голосов.

После этого победителя из двух пришедших к финалу кандидатов выберут все члены партии, их сейчас около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.

Всего о желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Великобритании ранее заявляли 11 парламентариев. Семь из них отсеялись на более ранних этапах.

Борис Джонсон 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового премьера.