Представитель Госдепа США Прайс предупредил Китай о последствиях, если Пекин начнет помогать Москве оружием и обходить санкции

Аргументы Недели → В мире 13+

19 июля 2022, 07:19 Источник: РИА Новости

Нед Прайс, фото: Тwitter.com/nedprice

Соединенные Штаты и их десятки их союзников накажут Китай, если КНР начнет поставлять России оружие или будет помогать обходить санкции. Официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс сделал соответствующее заявление.

"Поставки оружия или любое содействие со стороны Китая России в систематическом уклонении от беспрецедентных санкций повлечет за собой очень высокую цену, которую взыщут не только США, но США, действующие совместно с десятками стран по всему миру", - заявил Нед Прайс.

Пресс-секретарь госдепа отметил, что пока Вашингтон таких действий не наблюдают, но внимательно отслеживает выполнение санкционного режима.

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс ранее заявила, что Китай якобы тайно оказывает России помощь на фоне ситуации вокруг Украины.

"Что мы наблюдаем, так это то, что Китай за кулисами помогает России различными способами. Иногда это более очевидно, а иногда – менее очевидно", - сказала Хейнс, выступая в рамках дискуссии на тему вызовов в сфере национальной безопасности, организованной на площадке Google.