Владимир Леонтьев: военные ВС Украины целенаправленно били по Каховской ГЭС в Херсонской области

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18 июля 2022, 20:32

Украинские военные целенаправленно стреляли по Каховской ГЭС в Херсонской области. Вооруженные силы Украины в понедельник вечером обстреляли район ГЭС в Новой Каховке.

Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что атака по Каховской ГЭС была целенаправленной. В результате ракетного удара поврежден газопровод.

Важные элементы ГЭС и инфраструктуры уцелели. Каховская ГЭС работает в штатном режиме, энергоснабжение не остановлено. Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24" добавил, что газопровод высокого давления поврежден в результате обстрела, начался пожар.

Новая Каховка подверглась ракетному удару со стороны украинских силовиков во второй раз за понедельник. Утром сегодня обстрел пригорода продолжался около 20 минут, были повреждены частные жилые дома.