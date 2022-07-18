Религия в Китае должна быть под колпаком партии

Китайский лидер Си Цзиньпин впервые за 8 лет посетил южную провинцию Синьцзян, которая стала для страны предметом политических упрёков со стороны США. Пекин обвиняли в геноциде мусульман в Синзяне и использовании рабского труда. Поэтому американцы запретили импорт оттуда хлопка.
Показанное китайскими СМИ умиротворение и тёплый приём Си в столице Синьцзян-Уйгурского автономного района говорят Вашингтону, что сопротивление сломлено, разногласий нет, ситуация стабильная, ни на какие уступки Китай не пойдёт. Председатель КНР не собирается запрещать ислам, культивируемый в этом регионе, но хотел бы, чтобы он был под колпаком партии, китайского разлива, с местными добронадёжными муллами. Религия, по мнению чиновников, должна помогать партии управлять населением. Это касается всех конфессий, действующих на территории КНР.
Господин Си подавил экстремизм в Синьцзяне, теперь осталось не только победить бедность (декларативно она уже побеждена), но и повысить уровень жизни в регионе. Помочь реализовать это могла бы отмена американского закона о блокировке импорта из Синьзяня в США.
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